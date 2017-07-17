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OTELLER DOLDU, 2 MİLYON $ KASADA

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OTELLER DOLDU, 2 MİLYON $ KASADA
Bakan Kılıç, otellerde doluluk oranının yüzde 95 olduğunu söylerken, KATİD Başkanı Murat Toktaş, Samsun'a olimpiyatlar dolayısıyla gelen yerli ve yabancı misafirlerin 2 Milyon Dolar girdi olacağını söyledi

Samsun'da 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları şöleni bugün başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsunlulara müsabakalara gitmeleri ve ev sahipliğini en iyi şekilde yapmaları çağrısında bulunurken, Samsun ekonomisine 2 milyon dolarlık bir doping bekleniyor. 

23. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın Samsun turizmine etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Turistik şletmecileri Derneği (KATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, "Olimpiyatlar şehrimizdeki otellerimizde ciddi bir şekilde kalabalık sağladı. Şu an itibariyle hemen hemen bütün otellerimiz olimpiyat nedeniyle doluluk yakaladılar. Şehrimize gelen misafirleri ağırlamakta zorlanır hale geldik. Tabii bu durum bizi gururlandırıyor. Çünkü şehirde ciddi şekilde bir ekonomik kalkınma söz konusu" dedi. 

10 BİN KONUK GELİYOR
PİYASA HAREKETLENDİ
Olimpiyatların şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan KATİD Başkanı Toktaş, "Bizim tahminlerimize göre sadece yurt dışından gelecek olan misafirlerin bu şehre 2 milyon dolar katkısı olacak. Samsun için kısa süreli bu girdi ekonomik anlamda artı bir katkı, artı bir rahatlık sağlayacak. Bunun yanı sıra biz daha çok olimpiyatların şehrimize kattığı değerle ilgileniyoruz. Bu değerle Samsun bir marka olmaya devam edecek. Olimpiyatlar her şehre nasip olmuyor. Artık Samsun bir olimpiyat şehri. Bundan 70 yıl sonra da olimpiyat şehri olarak anılacak. Bunun daha sonraki yıllarda da meyvelerini yiyeceğiz. Önümüzdeki senelerde her türlü spor müsabakalarına ev sahipliği yapabileceğimizi ispatlamış olduk” diye konuştu.

SPORCU SAYISI 3 BİN 
100'Ü GEÇİYOR
Bakan Kılıç da yaptığı açıklamada, olimpiyatlar öncesi son değerlendirmeleri yaptı. "Bugün itibariyle 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı yüzde 91. Kafilelerin büyüklüklerinden dolayı komu bölgelerden kafileler ayarlama yapıyor" diyen ve olimpiyatlara yoğun bir katılımın olduğunu vurgulayan Kılıç, "İşitme engelli olmanın zor bir durum. Empati yapmak lazım. Bu nedenle işitme engelli insanları anlamaya çalışmalıyız. Empati yaparsak bu durumu anlayabiliriz. Mesela biz trafikteki sürücülerimize 'kornaya basma frene bas' diyoruz. Daha sakin bir trafik içerisinde olalım diyoruz. Bu güzel bir slogan. 97 ülke ilk kez organizasyona katılıyor. Sporcu sayısı 3 bin 100'ü geçiyor" dedi. 

katid-001.jpgOtellerdeki doluluk oranları yüzde 95
KATİD Başkanı Murat Toktaş: "Samsun'daki oteldeki doluluk oranlarının yüzde 95 oranına yaklaştığını belirterek, "Bu Samsun için çok önemli. Değerli konuklarımızı en iyi şekilde ağırlıyoruz. Bu potansiyel kent ekonomisine de ciddi katkı sağlayacaktır."

katid-(bakan-kilic).jpgÇok uğraştılar ama biz başardık
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu oyunları Samsun'dan almak için çok uğraştılar. Çok büyük bir mücadele vererek bu organizasyonun Samsun'da olması sağlandı."

N. Alper CABBAR

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