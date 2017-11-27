Otistik Bireyler İçin Sağlıkçılara Duyu Bütünleme Semineri Verilecek

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret eden Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Serpil Dede, İl Sağlık Müdürlüğü ile...

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret eden Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Serpil Dede, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında 17 Aralık'ta Duyu Bütünleme semineri vererek sergi açacaklarını söyledi.

Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Serpil Dede ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti. Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri proje hakkında bilgi vermek ve otizmle ilgili yaşadıkları sorunlara ek çözüm önerisi sunmak amacıyla ziyarete geldiklerini belirtti. Ziyarette konuşan Dede, "17 Aralık'ta Duyu Bütünleme semineri vereceğiz, sergi açacağız. Projemiz Darüşşifaların canlandırılmasına yönelik sağlıkta geliştirilen yeni bir metodoloji ile ilgili. Duyu Bütünleme Derneği Başkanı Dr. Fizyoterapist Aymen Balıkçı ve uzmanlar yapılan araştırmaları ve tekniği anlatacaklar. 7 bölgede anlatılacak olan tekniğin öğretimleri projelendirildikten sonra sağlıkta böyle bir uygulamanın başlatılması için faaliyetler gerçekleştirilecek. Manisa ilinde bulunan sağlıkçılar, psikologlar, psikiyatristler ve fizyoterapistler eğitimler sonrası uygulamaya başlayacaklar" dedi.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Dede'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.