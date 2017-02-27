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Otizmin Acıları Eğitimle Azalıyor

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Otizmin Acıları Eğitimle Azalıyor
Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği, Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen...

Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği, Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Otizm" konulu seminer Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerde, otizmle ilgili eğitim düzeyinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Akyol, Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak, Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan, Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Tohum Otizm Vakfı Yöneticileri, Adana Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Fatoş Şen, dernek yöneticileri, aileler, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

Tohum Otizm Vakfı'nın, Adana'da gerçekleştirilen bir eğitim etkinliğine katılımından duyduğu memnuniyeti diye getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Akyol, "Toplantının, engelli ailelerinin ve yakınlarının eğitimine ve konuyla ilgili toplumda farkındalık oluşturulmasına önemli katkı koyacağına inanıyorum" dedi.

Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak da, görülme sıklığı artan otizmle mücadelede eğitimin önemine dikkat çekti.

Adana Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği 2. Başkanı Esin Parlak, 2012'den bu yana faaliyette olan derneğin, 2016'da yeni yönetimiyle birlikte, kuruluş amaçları doğrultusunda daha etkin çalışmaya başladığını ifade etti. Parlak, engelli ailelerinin ve engelli yakınlarının eğitimini hedef aldıklarını, böylece engelli bireylerin eğitim düzeyini ve rehabilitasyonunu daha farklı noktalara taşımayı, bu yolda gelişim sağlamayı arzuladıklarını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Tohum Otizm Vakfı'nın onur konukları Aylin Sezgin, Ömer Faruk Sezgin ve Deniz Yılmaz, "Otizm ve Tohum Otizm Vakfı, Bir Babanın Gözünden Otizm Vakfı, Otizmli Çocukların Özel Eğitimi, Otizmli Çocuklara Bağımsızlık Kazandırma, Etkinlik Çizelgeleri" konularında sunum yaptı.

Otizmin Acıları Eğitimle Azalıyor

Otizmin Acıları Eğitimle Azalıyor

Otizmin Acıları Eğitimle Azalıyor

Otizmin Acıları Eğitimle Azalıyor

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