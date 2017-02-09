Oto Galericiler Sitesi için zemin etüdü yapıldı

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde belediye tarafından Evyaba Mahallesi D-100 karayolu yanına yapılması planlanan Oto Galericiler Sitesi için zemin etüdü çalışması gerçekleştirildi.

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde belediye tarafından Evyaba Mahallesi D-100 karayolu yanına yapılması planlanan Oto Galericiler Sitesi için zemin etüdü çalışması gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Oto Galericiler Sitesi'nin yapımı için 2016 yılında belediye olarak 21 bin 496 metrekarelik alan üzerinde kamulaştırma çalışması yaptık. Kamulaştırması tamamlanan alanda inşa öncesi zeminin dayanıklılığının belirlenmesi için çalışma yapıyoruz. Projesi hazırlanma aşamasında olan Oto Galericiler Sitesi'nin inşasına 2017 yılı ortalarında başlayacağız" dedi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT