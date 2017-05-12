  • BIST 94.996
  • Altın 140,964
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Oto Hırsızlığından 1 Kişi Tutuklandı

» »
Oto Hırsızlığından 1 Kişi Tutuklandı
Samsun polisinin oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak...

Samsun polisinin oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenledi operasyonda, Ş.Ş.'yi İstanbul'da, İ.B., M.B., T.A., S.K. ve H.Y.'yi Samsun'un Terme ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis söz konusu şahısların change yaparak sattıkları tespit edilen 18 transit kamyonet, 1 minibüs ile 1 transportur aracı Trabzon, Giresun, Tokat, Amasya, Samsun ve Kütahya illerinde ele geçirdi. Söz konusu araçların 2009-2012 yıllara arasında çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırmada 3 aracın İstanbul'dan, 1 aracın da Ordu'nun Ünye ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Ele geçen ve change yapılan 17 aracın ise incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca operasyon kapsamında daha önce 4 kişinin yakalanarak tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. Çalıntı transportor aracın Interpol ile yapılan yazışma sonucu 2010 yılından İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek, örgüt faaliyetleri çerçevesinde oto hırsızlığı, sahtecilik, kamu kurumlarını aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık, suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi ile mala zarar vermek" suçlarından Terme Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren S.K. serbest bırakılırken, 5 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.Ş., İ.B., T.K. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul’da Terör Operasyonunda 5 Tutuklama12 Mayıs 2017 Cuma 20:44
  • Çanakkale’de Gemide 293 Kilo Kokain Ele Geçirilmesi Kameraya Yansıdı12 Mayıs 2017 Cuma 20:28
  • Mut’ta Şüpheli Bavul Korkuttu12 Mayıs 2017 Cuma 20:23
  • Başsavcı Alper’in Hayatını Kaybettiği Kaza İle İlgili Kamyon Sahibi Gözaltına Alındı12 Mayıs 2017 Cuma 20:18
  • 13 Evden Hırsızlık Yapan Kamu Görevlisi Tutuklandı12 Mayıs 2017 Cuma 20:18
  • Tırlardan 108 Bin 400 Adet Kaçak Sigara Çıktı12 Mayıs 2017 Cuma 20:18
  • Geri Manevra Yapan Arabalı Vapur, Tekneye Çarptı12 Mayıs 2017 Cuma 19:28
  • Çaldıran’da Cinsel İstismar İddiası12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • 18 Yaşındaki Genç Tüfekle Vurularak Öldürüldü12 Mayıs 2017 Cuma 19:03
  • Kayıp Mert Efe Fındık Bahçesinde Bulundu12 Mayıs 2017 Cuma 19:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti