Oto Yıkamalarda ‘Kış’ Durgunluğu

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte oto yıkamalara olan talep azaldı.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte oto yıkamalara olan talep azaldı.

Yağışlı havaların artması sebebiyle, araçlarının kısa süre sonra yeniden kirleneceğini düşünen vatandaşlar, oto yıkamalara olan ilginin azalmasına sebep oldu. Kış mevsiminin kendileri açısından zor bir dönem olduğunu dile getiren oto yıkamacılar ise, gelir kaybını telafi edebilmek için araçlara yönelik çeşitli kampanyalar yaptıklarını dile getirdiler.

Eskişehir'de özel bir oto yıkama işletmesinde görev yapan Selçuk Tektaş, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte sektördeki hareketliliğin azaldığını belirtti. Vatandaşların, bu dönemde araçlarının kısa sonra yeniden kirleneceğini düşündüklerini ve bu sebeple oto yıkama işletmelerine ilgi göstermediklerini vurgulayan Tektaş, "Eskişehir'in hava şartları malum. Kışın biraz sıkıntılı geçiyor. Tabii bu işleri de etkiliyor. İşlerde hemen hemen yarı yarıya bir düşüş yaşıyoruz. Bu da tabii doğal olarak sıkıntılara sebep oluyor. Eleman azaltımına gitmemize neden oluyor. Malum, dükkanın kirası oluyor. Giderleri oluyor. Kışın, müşterilerimiz genellikle yıkatmak istemiyorlar. Yağmur yağıyor. "Yine kirlenecek, batacak" düşüncesiyle istemiyorlar. Bu yüzden kışın sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaz aylarında kışa yönelik birikim yapıyoruz"

Kış aylarında yaşanan gelir kaybını, iç temizlik, boya koruma işlemi, seramik kaplama gibi uygulamalar ile telafi etmeye çalıştıklarını aktaran Selçuk Tektaş, yaz aylarına kadar sıkıntılı bir sürecin kendilerini beklediğini dile getirdi. Yaz aylarındaki yoğunluğun, kış mevsimindeki zararı kapattığını söyleyen Tektaş, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında kışa yönelik birikim yapıp, kışı o şekilde atlatabiliyoruz. Yoksa başka türlü geçmiyor kış mevsimleri. Bizim sektörün içinde detaylı iç temizliği var, boya koruma dediğimiz işlemler var, seramik kaplama, cam filmi, kaput filmi uygulamaları var. Kışın da genelde onlarda kampanya yaparak oto yıkamayı desteklemeye çalışıyoruz."