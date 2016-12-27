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Otobanda Durmaya Çalışan Kamyona Tır Çarptı: 2 Yaralı

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Otobanda Durmaya Çalışan Kamyona Tır Çarptı: 2 Yaralı
Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan mermer yüklü TIR, sağ şeritte durmak için yavaşlayan mandalina yüklü kamyona arkadan çarptı.

Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan mermer yüklü TIR, sağ şeritte durmak için yavaşlayan mandalina yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, otoban trafiği ise saatler sonra normale döndü.

Kaza, saat 23:00 sularında Aydın-İzmir otobanı Germencik mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, M.C'nin idaresindeki 32 ND 021 plakalı mermer yüklü TIR, sağ şeride yanaşarak durmaya çalışan T.B idaresindeki mandalina yüklü 45 C 9378 plakalı kamyona arkadan çarptı. Metrelerce sürüklenen kamyon, yolun sağındaki tepeye vurduktan sonra durabildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü M.C ile yanında bulunan H.Ö (35), ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ve polis ekipleri, otobanın iki şeridini trafiğe kapattıktan sonra kamyon sürücüsü T.B'nin ifadesini aldı. Aydın'dan gelen vinçlerin saatler süren çalışmaların ardından TIR ve Kamyonun yoldan çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobanda Durmaya Çalışan Kamyona Tır Çarptı: 2 Yaralı

Otobanda Durmaya Çalışan Kamyona Tır Çarptı: 2 Yaralı

Otobanda Durmaya Çalışan Kamyona Tır Çarptı: 2 Yaralı

Otobanda Durmaya Çalışan Kamyona Tır Çarptı: 2 Yaralı

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