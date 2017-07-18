Otobüs Beklerken Bir Anda Kendilerini Yerde Buldular

Başkent'te, durakta otobüs bekleyen 3 kişi, oturdukları yerin çökmesi üzerine yere düştü.

Başkent'te, durakta otobüs bekleyen 3 kişi, oturdukları yerin çökmesi üzerine yere düştü. Ne olduğunu anlayamadan kendilerini yerde bulan vatandaşların o anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Filistin Caddesi'ndeki bir durakta otobüs bekleyen 3 kişi, oturdukları bankın kırılması üzerine yere düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın bankta oturduğu, ardından da bir kadının banka oturduğu görülüyor. Banka oturan kadın daha sonra kenara yanaşarak arkadaşını yanına oturması için çağırıyor. Arkadaşının oturmasıyla birlikte bank kırılıyor ve 3 kişi birden yere düşüyor. Yere düşen vatandaşlar ve çevredekiler kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor.