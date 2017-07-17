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Otobüs Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 22 Yaralı

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Otobüs Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 22 Yaralı
Isparta-Afyonkarahisar karayolunun 44.'inci kilometresinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar karayolunun 44.'inci kilometresinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Isparta Keçiborlu ilçesi çıkışında Osman Şahin'in kullandığı 16 KK 876 plakalı otobüs aynı istikamette seyreden Doğan Can Yılmaz kullandığı 48 RN 045 plakalı domates yüklü kamyona arkadan çarptı. 23 kişinin yaralandığı kazada yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keçiborlu İlçe Devlet Hastanesi ve Isparta il merkezindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan 21 yaşındaki otobüs muavini Fehmi Yardımcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralıların çoğu hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Kaza sonrası kamyonun arkasındaki yüklü domateslerin bir kısmı etrafa saçılırken kazadan yara almadan kurtulan yolcular servis aracına bindirilerek Keçiborlu otogarına götürüldü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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