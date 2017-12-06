Otobüs Köy Yolunda Mahsur Kaldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ballıca köyünde cenazeden dönenleri taşıyan otobüs, kar nedeniyle yoldan çıkarak mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ballıca köyünde yakınlarının cenazesine katılanları İstanbul'a götüren otobüs, Ordu ili sınırlar içerinde yer alan Arpaalan köyü yakınlarında yolda biriken kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Otobüs düştüğü yerde mahsur kaldı. Yolcular farklı araçlarla Koyulhisar'a ulaştırılırken, aracın düştüğü yerden çıkartılması için yardım beklendiği öğrenildi.
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