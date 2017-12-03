Otobüs Şoförünün ‘Pes’ Dedirten Görüntüsü

Adıyaman'da şehiriçi otobüs şoförü seyir halindeyken cep telefonundan maç izledi.

Adıyaman'da şehiriçi otobüs şoförü seyir halindeyken cep telefonundan maç izledi.

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen ve yolcu taşıyan otobüs şoförü "pes" dedirtti. Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, otobüs şoförü seyir halindeyken, cep telefonundan maç izledi. Gece yolcu taşıyan otobüs şoförünü çeken yolcular duruma tepki göstermezken, yolculardan biri bu anları kaydetti.

Otobüs şoförünün bu görüntüsü sosyal medyaya yansıyınca büyük tepki çekti. Görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından şoförün görevden alındığı öğrenildi.