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Otobüs ve dolmuşlara zam

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Otobüs ve dolmuşlara zam
Samsun Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı kararla şehir içi ulaşım araçlarından 1,2,3 ve 4 No'lu dolmuş hatları ve özel halk otobüslerinin taşıma ücretlerine 25 kuruşluk zam yapıldı.

UKOME’den yapılan açıklamada de en son fiyat değişikliğinin 01.01.2014 tarihinde yapıldığı belirtilerek, “Bu tarihten günümüze kadar geçen süre zarfında akaryakıt, asgari ücret ve yedek parça fiyatları ile üfe oranlardaki yıllara göre artışın, üç yıllık ortalamaları alınarak ortalama artış ( yüzde 16,65 ) bulunmuştur. Yapılan müzakereler ile bu oran yüzde 10 düşürülerek UKOME Kararının onayı ile yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.” denildi. Yapılan zamma göre özel halk otobüslerde uzun mesafe tam samkart 2 lira 75 kuruş, indirimli samkart 2 lira 50 kuruş, öğrenci öğretmen samkart 2 lira, orta mesafe tam samkart ve indirimli samkart 1 lira 50 kuruş, öğrenci öğretmen samkart 1 lira 25  kuruş olarak belirlendi. 1,2,3,4 Nolu Dolmuş hattı'nda tam 2 lira 75 kuruş, öğrenci 2 lira 25 kuruş, taksimetre açılış ve km başına 3 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

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