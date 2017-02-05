Otobüslere hayalet polis

Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplu taşıma araçları olan otobüslerde sivil polis görevlendireceğini belirterek, "Polislerimiz yolcu gibi otobüslere binecek. Kural ihlalleri denetimi yapacak" dedi

Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği kentlerde toplu taşıma araçlarında görevlendirilecek sivil polis uygulaması hakkında bilgi verdi. Yavuz, polislerin otobüslere sivil olarak bilet alıp bineceğini belirterek, "Polislerimiz kural ihlali denetimleri dahil birçok konuda izlemede olacak" dedi.

Söz konusu uygulamanın İçişleri Bakanlığı'nın 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Eylem Planı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı çalışmalar' konulu genelgesine göre planlandığına dikkati çeken Yavuz, "2020 yılına kadar trafik kazası sonucu ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, trafik kazalarının ve yolculara karşı hoş olmayan tutum ve davranışların önlenebilmesi başta trafik kuruluşları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından birtakım tedbirlerin alınarak denetlenmesi ile mümkündür. Sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riskini artırmak ve tüm karayolu güzergahında trafik kurallarına uyma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla trafik birimlerimizce bir denetim programı planlanarak uygulamaya konulmuştur" dedi.

DENETİMİN FARKINA BİLE VARMAYACAKLAR

Yavuz şöyle devam etti; "Bahse konu denetim programı çerçevesinde trafik birimlerimizde görevli personelimiz sivil kıyafetle, sıradan bir yolcu gibi bilet almak suretiyle toplu taşıma araçlarına binerek seyahat süresince araç sürücüsünün yapmış olduğu kural ihlalleri ile araç personelinin yolculara karşı tutum ve davranışlarını gözetlemekte, tespit ettiği ihlaller hakkında ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerekli cezai işlemlerin uygulanması sağlamaktadır. Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bahse konu denetim programı çerçevesinde denetimler planlayarak merkez teşkilatı trafik birimlerinde görevli personelin sivil bir kıyafetle bilet almak suretiyle şehirlerarası otobüslere yolcu olarak binip; yol boyunca araç sürücüsünün kural ihlali yapıp yapmadığı ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları hususlarında gözlemler yaparak gerektiğinde cezai işlem uygulanmasını sağlamaktadır. Merkezden yapılan denetimlerde denetlenen güzergahlar arasında ilimizde bulunmaktadır. Bununla birlikte trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının asgari seviyeye indirilerek halkın can ve mal emniyetinin temini amacıyla yapılan diğer trafik kontrolleri de kararlılıkla sürdürülmektedir" diye konuştu.

Zekeriya FIRAT