Otobüste Fenalaşan Yolcu, Hastaneye Böyle Yetiştirildi

Aydın Efeler'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüse binen yolcu yolda fenalaşınca, otobüsle hastaneye yetiştirildi.

Aydın Efeler'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüse binen yolcu yolda fenalaşınca, otobüsle hastaneye yetiştirildi. Şoför ve yolcuların fenalaşan genç kadının imdadına koşması "insanlık ölmemiş" dedirtti. Güzergahtan çıkan otobüs korna çalarak kısa sürede fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre; Mimarsinan Sondurak ile Kuyulu Şevketiye güzergahında yolcu taşıyan Sabahattin Akın yönetimindeki 09 M 0607 plakalı otobüse binen kadın yolculardan biri yolda bir anda fenalaştı. Otobüsün arka kısmında oturmakta olan yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular durumu otobüs şoförü Sebahattin Akın'a iletti. Yolcunun hemen hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini belirten şoför diğer yolculara "hastaneye gidiyoruz" diye haber vererek güzergahtan çıkıp dörtlüleri yakıp korna çalarak Aydın Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen yolcuyu sağlık görevlilerine teslim eden şoför daha sonra güzergahına devam etti.