Otobüsteki Yolcunun Sırt Çantasından Esrar Çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüsteki bir yolcunun sırt çantasından 40 gram uyuşturucu çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüsteki bir yolcunun sırt çantasından 40 gram uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara E-96 karayolu üzeri Durasıllı Mahallesi civarında yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramada otobüste yolculuk yapan C.A.Ç.'ye (30) ait sırt çantasında yapılan aramada 40 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Sırt çantasından uyuşturucu çıkan yolcu C.A.Ç. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.