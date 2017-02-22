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Otobüsten Cep Telefonu Çalmaya Çalışan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Otobüsten Cep Telefonu Çalmaya Çalışan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Sakarya'da dinlenme tesislerinde bir yolcu otobüsünden cep telefonu çalmaya teşebbüs eden 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Sakarya'da dinlenme tesislerinde bir yolcu otobüsünden cep telefonu çalmaya teşebbüs eden 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha öncede 12 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dinlenme tesislerinde meydana gelen hırsızlık olayında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda E.K. (50), C.D. (49), A.A. (30) ve E.Y. (29) isimli şüpheliler tesise gelen bir otobüste yolcu olarak bulunan O.S.'nin (25) cep telefonunu çalarken suçüstü yakalandılar. Ayrıca cep telefonu yaparken suçüstü yakalanan 4 şüphelinin değişik zamanlarda meydana gelen toplam 12 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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