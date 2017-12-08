Otobüsü Kaçak Sigarayla Dolduran Muavin Yakalandı

Tokat Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir otobüsün motor bölmesi dahil 4 farklı noktasına muavin tarafından gizlendiği...

Tokat Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir otobüsün motor bölmesi dahil 4 farklı noktasına muavin tarafından gizlendiği belirlenen bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Niksar ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bulunan Köklüce mevkinde yol kontrollerine başlandı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada; araç içi koridor altı, orta kapı merdiven altı, ön taraf istetme ve araç motor bölmesine otobüsün muavini N.A. tarafından gizlendiği belirlenen bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. N.A.'ya 26 bin 600 lira idari para cezası uygulanırken, otobüs şoförüne de 285 lira para cezası kesildi.