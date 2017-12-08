  • BIST 107.746
  • Altın 154,056
  • Dolar 3,8320
  • Euro 4,5066
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 12 °C

Otobüsü Kaçak Sigarayla Dolduran Muavin Yakalandı

» »
Otobüsü Kaçak Sigarayla Dolduran Muavin Yakalandı
Tokat Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir otobüsün motor bölmesi dahil 4 farklı noktasına muavin tarafından gizlendiği...

Tokat Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir otobüsün motor bölmesi dahil 4 farklı noktasına muavin tarafından gizlendiği belirlenen bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Niksar ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bulunan Köklüce mevkinde yol kontrollerine başlandı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada; araç içi koridor altı, orta kapı merdiven altı, ön taraf istetme ve araç motor bölmesine otobüsün muavini N.A. tarafından gizlendiği belirlenen bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. N.A.'ya 26 bin 600 lira idari para cezası uygulanırken, otobüs şoförüne de 285 lira para cezası kesildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darbeci Yarbay, İtirafları Önlemek İçin Rüyalara Sığınmış08 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Bartınlılar, Kudüs’ün Özgürlüğü İçin Meydanlara Çıktı08 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Van’da 41 Kilo 707 Gram Eroin Ele Geçirildi08 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Gaziantep’te Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı08 Aralık 2017 Cuma 16:18
  • Camını Kırdığı Araçları Soyan Şüpheli Son İşinde Yakalandı08 Aralık 2017 Cuma 16:18
  • Kocaeli’de Fetö’nün Mahrem Abilerine Operasyon: 14 Gözaltı08 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • By Lock Sanıklarına Ceza Yağdı08 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Kahramanmaraş’taki Pkk/kck Operasyonuna 1 Tutuklama Daha08 Aralık 2017 Cuma 16:03
  • Digor’da Hayvan Hırsızlığı08 Aralık 2017 Cuma 16:03
  • Kumarhane Baskınında 52 Kişiye Ceza Yazıldı08 Aralık 2017 Cuma 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti