  • BIST 77.405
  • Altın 127,880
  • Dolar 3,5100
  • Euro 3,6795
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • FETÖ tanığından 'İhtilal' itirafı
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • FETÖ tanığından 'İhtilal' itirafı
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Öto’da Kayyumdan Sonra Yeni Başkan Rıfat Eriş

» »
Öto’da Kayyumdan Sonra Yeni Başkan Rıfat Eriş
İzmir'de, FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'nın yönetim kurulu seçimi yapılırken, üç adayın yarıştığı...

İzmir'de, FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'nın yönetim kurulu seçimi yapılırken, üç adayın yarıştığı seçimlerde başkan Rıfat Eriş oldu.

Ödemiş Ticaret Odası ÖTO)'nda, geçtiğimiz aylarda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, mevcut Başkan Kasım Sevin gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ödemiş Ticaret Odası yönetimine ise daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kayyum atanmış, başkanlığa ise geçici süreliğine avukat Kadir Yetik getirilmişti. Yaşanan olayların ardından kayyum heyeti, odayı seçimlere götürdü. Yönetim kurulunun belirlendiği seçimler ise gerçekleştirildi. Seçimlerde, Hüseyin Eskici, Rıfat Eriş ve Nejdet Uğruaçık listeleri yarıştı. İlk turda Nejdet Uğruaçık 5 oy alırken, diğer adaylar 6'şar oy aldı. İkinci turda ise Rıfat Eriş 9 oy alarak seçimin galibi oldu.

"Esnaf ve tüccarların hizmetkarı olacağım"

Seçim sonrası kısa bir açıklama yapan yeni başkan Rıfat Eriş, Ödemişli esnaf ve tüccarların hizmetkarı olacağını söyledi. Eriş, "Ödemiş Ticaret Odası geride kalan süreçte bir nebze olsun yıpranan kurumlar arasında yer aldı. Yeni yönetim, yeni başkan ve yeni bir bakış olarak öncelikle odamızın eksiklerini tamamlayacağız ve yeni bir vizyona kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimlere 11 aylık bir süreç var. Bu süreç az bir süre değil. 11 ayımızı dolu dolu hale getireceğiz. Bütçemizi yapacağız, fuar ve diğer organizasyon çalışmalarımızı projelendireceğiz. Ödemişli esnaflarımız, tüccarlarımız kısacası Ödemiş ve Ödemişliler için çalışacağız. Ben kendimi Ödemişli esnaf ve tüccarların hizmetkarı olarak görüyorum. Oda olarak toplumsal konularda üzerimizi ne düşüyorsa en iyi şekilde yapacağız. Kayyum heyetimizi de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayyum heyetine başkanlık yapan Kadir Yetik ise şunları söyledi:

"TOBB tarafından Ödemiş Ticaret Odasına atamamız yapıldıktan sonra ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım Ödemiş Ticaret Odamızın yönetimini en iyi şekilde yürütmek ve odamızı yeni seçimlere götürmek ile görevliydik. İlk olarak oda meclisimizde eksilen üyelerimizin seçimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. Daha sonra ise yönetim kurulu seçimlerimiz için alt yapı hazırlıklarımızı yaptık ve bugün seçimlerimizi yine sağlıklı bir ortamda gerçekleştirdik. Aday olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kazanan Rıfat Eriş ve yönetimi de başarılar diliyorum"

Yapılan seçimlerde Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) yeni yönetimi ise İbrahim Sürav, Mustafa Şener Kırsoy, Melih Kamil Dolaylarlı ve Sadık Güllü'den oluştu. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi törenle, kayyum heyetinin görevini seçilen yönetime devredeceği belirtildi.

Öto’da Kayyumdan Sonra Yeni Başkan Rıfat Eriş

Öto’da Kayyumdan Sonra Yeni Başkan Rıfat Eriş

Öto’da Kayyumdan Sonra Yeni Başkan Rıfat Eriş

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnegöl Katlı Otoparkın Temeli Atıldı22 Aralık 2016 Perşembe 17:38
  • Başkan Şahiner Pazarcı Esnafının Sorunlarını Dinledi22 Aralık 2016 Perşembe 17:33
  • Belediye Gençlik Spor Takımı Başarısını Madalyalar İle Taçlandırdı22 Aralık 2016 Perşembe 17:28
  • Öto’da Kayyumdan Sonra Yeni Başkan Rıfat Eriş22 Aralık 2016 Perşembe 17:23
  • Çorum’dan Kısa Kısa22 Aralık 2016 Perşembe 17:23
  • Bileklik Sattı, Gelirini Halep’e Bağışladı22 Aralık 2016 Perşembe 17:18
  • Ak Partili Kadınlardan Halep İçin Yardım Kampanyası22 Aralık 2016 Perşembe 17:13
  • Mhp’den Jandarmaya Taziye Ziyareti22 Aralık 2016 Perşembe 17:13
  • Yardımseverlerden Öğrencilere Yardım22 Aralık 2016 Perşembe 17:08
  • İhsaniye’de 24 Kursiyer Girişimcilik Sertifikası Aldı22 Aralık 2016 Perşembe 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti