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Otogar Neronu Yakalandı

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Otogar Neronu Yakalandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüsü kundaklayan şahıs önce kameralara ardından polise yakalandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüsü kundaklayan şahıs önce kameralara ardından polise yakalandı. Şahsın benzin dökerek otobüsleri yaktığı belirlendi.

Geçtiğimiz çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüs alev almış ve yanmıştı. Olayı araştıran polis ekipleri güvenlik kameralarına inceledi. Yapılan inceleme sonrası otobüslerin bir kişi tarafından kundaklandığı belirlendi. Araştırmayı derinleştiren Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otobüsleri yakan şahsın kimliği belirledikten sonra çalışma başlattı. Yaşı 18 yaşından küçük olan M.G yapılan çalışma sonrası yine otogarda dolaşırken kıskıvrak yakalandı. Öte yandan otogar neronunun otobüsleri yakma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde benzin bidonuyla otobüslerin arasında gezen şahıs daha sonra benzini döküyor. Otobüsler alev alırken, şahıs uzaklaşıyor.Bir başka görüntüde ise "Neron" otogar içinde geziyor. Şahıs daha sonra emniyet müdürlüğünden çıkarılarak adliyeye sevk edildi.

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