  • BIST 88.578
  • Altın 144,715
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon 3 °C
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Otomatik Kepenkler Hırsızlara Davetiye Çıkarıyor

» »
Otomatik Kepenkler Hırsızlara Davetiye Çıkarıyor
Şık ve gösterişli olan motorlu otomatik kepenk sistemleri hırsızlar tarafından kolaylıkla açılabiliyor.

Şık ve gösterişli olan motorlu otomatik kepenk sistemleri hırsızlar tarafından kolaylıkla açılabiliyor. Bir çok kepenkte kullanılan ucuz kilit sistemi ile üretici hatası olarak nitelendirilen manuel açma yöntemi hırsızlara davetiye çıkarıyor.

Balıkesir'de güvenlik geçiş sistemleri sektöründe çalışan Nail Akkeçi, motorlu otomatik kepenk sistemleri alan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Milyarlarca liralık yatırımları olan iş yerlerinin çok basit bir şekilde soyulabileceğini söyleyen Akkeçi, otomatik kepenk sistemleri satın alırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Günümüzde kullanım kolaylığı ve konfor sağladığı için revaçta olmaya başlayan otomatik kepenk sistemlerinin, ısı ve sıcaklık tedbirlerini de beraberinde getirdiğini söyleyen Akkeçi, "Bu konforla beraber hırsızlıkların da arttığını görmekteyiz. Bunun için kepenkler imal edilirken piyasa koşulları içerisinde vatandaşlar emniyet faktörünün farkında olmadan ucuzunu tercih ediyorlar. Kilit sistemleri kullanılmayan kepenkleri taktırıyorlar. Hırsızlar da bu kepekleri kolaylıkla açma imkanına sahip oluyor" dedi.

Bir çok iş yeri sahibinin bu sistemi hırsızlara karşı güvenli olduğu için aldığını belirten Nail Akkeçi, "Güven ve konfor açısından alıyorlar fakat ne yazık ki ucuzunu da aldıklarında kilit sistemi yerine basit birer çelik kancalardan oluşmuş kilit sistemine sahip kepenklerden takıyorlar. Hırsızlar bu kepenklerin altına levyeyi sokarak 1 metre ya da 2 metreye kadar kaldırabiliyorlar. 250-300 TL daha fazla verip askı kilit sistemi olan kepenklerden almaları gerekir. Bu sistem olduğunda hırsızların kepenkleri kaldırmaları tamamen zorlaşıyor. 10-15 cm kadar kaldırabilirler ya da kepengi kırmaları gerekiyor. Hırsızlar da kırmayı tercih etmez" dedi.

Bir çok iş yerinin emniyeti ön planda tutarak kepenk seçimi yapması gerektiğini vurgulayan Akkeçi, "Kepenk alırken motor seçimini de iyi değerlendirmeliler. Uzak Doğu'dan getirilmiş motorlar mevcut. CE belgesi olan motorlu kepenklerden tercih etmeliler. Kepenk alırken askı kilit sistemini muhakkak arasınlar" şeklinde konuştu.

Kilit sisteminin yanı sıra elektrik ile çalışan otomatik kepenk sistemlerinde üretim hatası olduğunu da söyleyen Akkeçi, "Elektrikler kesilince hırsızlara yeni bir yol daha çıkıyor. Elektrik kesintilerinde kepenki açabildiğimiz bir sistem var. Kanca ile açılabiliyor. Bu kancanın takılacağı yerin gizlenmesi lazım. Üreticilerin yaptığı bir hata bu. Hırsızlar kancanın takılacağı yeri kolaylıkla görebilir ve kancayı takarak basit bir şekilde kepenki açabilir" şeklinde konuştu.

Otomatik Kepenkler Hırsızlara Davetiye Çıkarıyor

Otomatik Kepenkler Hırsızlara Davetiye Çıkarıyor

Otomatik Kepenkler Hırsızlara Davetiye Çıkarıyor

Otomatik Kepenkler Hırsızlara Davetiye Çıkarıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yavru Kuzuları Evinde Besliyor14 Şubat 2017 Salı 07:28
  • Artvinli Çiçekçiden Sevgililer Günü’ne Özel Klip14 Şubat 2017 Salı 07:23
  • Fırat Kalkanı Harekatının 175’inci Günü14 Şubat 2017 Salı 07:13
  • Eğitim-bir-sen Genel Başkanı Yalçın’dan Küresel Mücadele Vurgusu13 Şubat 2017 Pazartesi 22:58
  • Referandum Takvimi Resmi Gazete’de Yayımlandı13 Şubat 2017 Pazartesi 22:38
  • 15 Temmuz Gazileri O Geceyi Anlattı13 Şubat 2017 Pazartesi 21:48
  • ’Bisiklet Aşktır’ Diyerek Pedalladılar13 Şubat 2017 Pazartesi 21:08
  • Dicle Belediyesine Kayyum Atandı13 Şubat 2017 Pazartesi 20:53
  • Kocaeli’ye Şehit Ateşi Düştü13 Şubat 2017 Pazartesi 20:53
  • 1 Milyon Memura İndirimli Mobilya13 Şubat 2017 Pazartesi 20:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti