Otomatik Tüfekle Şehir Merkezine Yürüyen Şahıs Son Anda Yakalandı

Kocaeli'de içi dolu otomatik tüfeği montuna sararak sokakta dolaşan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kocaeli'de içi dolu otomatik tüfeği montuna sararak sokakta dolaşan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İzmit'te otomatik av tüfeğini montuna saklayarak şehir merkezine yürüyen bir şahıs olduğu ihbarı alan polis ekipleri alarma geçti. İhbarın ardından çok sayıda ekiple şahsın olduğu alana giden İzmit İlçe Ekipler Amirliği ve Yunus polisleri, elinde bir monta sarılı cisimle yürüyen Aykut İ. ve yanındaki kız arkadaşı Ebru A.'yı takibe aldı. Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerine iki şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri ile şahıslar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin arından iki şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, şahsın elindeki montun içinde otomatik av tüfeği, tüfeğe ait 10 mermi ve bir adet komando bıçağı ele geçirdi.

İzmit İlçe Ekipler Amirliği ve Yunus polislerince başarılı bir çalışma sonrası gözaltına alınan iki şahıs, ele geçirilen tüfek ve mermilerle birlikte Sarayabahçe Polis Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan Aykut İ.'nin çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirlendi. Aykut İ.'nin ifadesinin alınmasının arından idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.