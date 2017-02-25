  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 15 °C

Otomatik Tüfekle Şehir Merkezine Yürüyen Şahıs Son Anda Yakalandı

» »
Otomatik Tüfekle Şehir Merkezine Yürüyen Şahıs Son Anda Yakalandı
Kocaeli'de içi dolu otomatik tüfeği montuna sararak sokakta dolaşan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kocaeli'de içi dolu otomatik tüfeği montuna sararak sokakta dolaşan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İzmit'te otomatik av tüfeğini montuna saklayarak şehir merkezine yürüyen bir şahıs olduğu ihbarı alan polis ekipleri alarma geçti. İhbarın ardından çok sayıda ekiple şahsın olduğu alana giden İzmit İlçe Ekipler Amirliği ve Yunus polisleri, elinde bir monta sarılı cisimle yürüyen Aykut İ. ve yanındaki kız arkadaşı Ebru A.'yı takibe aldı. Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerine iki şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri ile şahıslar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin arından iki şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, şahsın elindeki montun içinde otomatik av tüfeği, tüfeğe ait 10 mermi ve bir adet komando bıçağı ele geçirdi.

İzmit İlçe Ekipler Amirliği ve Yunus polislerince başarılı bir çalışma sonrası gözaltına alınan iki şahıs, ele geçirilen tüfek ve mermilerle birlikte Sarayabahçe Polis Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan Aykut İ.'nin çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirlendi. Aykut İ.'nin ifadesinin alınmasının arından idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Otomatik Tüfekle Şehir Merkezine Yürüyen Şahıs Son Anda Yakalandı

Otomatik Tüfekle Şehir Merkezine Yürüyen Şahıs Son Anda Yakalandı

Otomatik Tüfekle Şehir Merkezine Yürüyen Şahıs Son Anda Yakalandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edirne’de Çocuğa Ateş Eden Şahsa 13 Yıl Hapis25 Şubat 2017 Cumartesi 15:08
  • Bursa’da Facia İşte Böyle Geldi...25 Şubat 2017 Cumartesi 14:53
  • Bitlis’te 8 Terörist Ölü Ele Geçirildi25 Şubat 2017 Cumartesi 14:48
  • Mıp, Mersin İdmanyurdu Üzerinden Yapılan Dolandırıcılıkla İlgili İnceleme Başlattı25 Şubat 2017 Cumartesi 14:43
  • Sakarya’daki ‘Yasa Dışı Dinleme’ Davası25 Şubat 2017 Cumartesi 14:33
  • Bonzai İçen Genci Vatandaşlar Su Dökerek Ayıltmaya Çalıştı25 Şubat 2017 Cumartesi 14:28
  • Bir Gecede İki İşyerini Soydu25 Şubat 2017 Cumartesi 14:03
  • Adana’da Fetö’nün Ait Eski Okuma Salonunun Çatısı Yandı25 Şubat 2017 Cumartesi 14:03
  • Bozuk Para Hırsızları Yakalandı25 Şubat 2017 Cumartesi 13:48
  • Kayseri’deki Cinayetin Şüphelileri Yakalandı25 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti