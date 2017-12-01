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Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

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Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
Adana'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şehir Hastanesi bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay Güven yönetimindeki 01 FFL 05 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıktı. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Gülen'i araçtan çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye CANKUR ekipleri Gülen'i sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şehir Hastanesine kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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