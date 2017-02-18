Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akın Ö. idaresindeki 11 UA 994 plakalı otomobil, İnegöl-Bozüyük karayolu Aksu Tekke köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akın Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.