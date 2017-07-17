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Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil dereye uçtu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suçıkağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde dere kenarında seyir halindeki 31 KKH 97 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan İbrahim Kırık (39) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Ahmet Baysal, Murat Uyanık, Ferhat Sönmez ve Hasan Baysal, dereden güçlükle yola çıkartılarak ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikeyi atlatamadığı, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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