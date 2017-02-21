Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy-Velimeşe yolunda bir otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy-Velimeşe yolunda bir otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Büyükyoncalı-Velimeşe yolu üzerinde meydana geldi. Velimeşe istikametine giden Hilmi Çekinmez yönetimindeki 59 RC 225 plakalı cip, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyeti yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak içi boş dere yatağına uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gelen sağlık ekipleri, Çekinmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cipte yapılan aramada ise boş alkol şişeleri bulundu. Cip, çekici ile dere yatağından çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurulu'na gönderildi. Kazayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.