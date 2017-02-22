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Otomobil Dereye Uçtu: 2 Yaralı

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Otomobil Dereye Uçtu: 2 Yaralı
Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu.

Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan çift yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Devrek-Mengen mevkisinde meydana geldi. Çaycuma'dan Ankara istikametine seyir halindeki 74 BV 900 plakalı otomobil havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada sürücü Eren U. ile yanında bulunan Nurdan U. yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112'nin yanı sıra Devrek Belediyesi Sualtı Arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak ambulansa alındı.

Jandarma kaza ile ilgili tutanak tutarken, yaralılar ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Otomobil Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Otomobil Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Otomobil Dereye Uçtu: 2 Yaralı

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