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Otomobil Hırsızları Tutuklandı

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Otomobil Hırsızları Tutuklandı
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul'un Kartal ve Pendik ilçelerinde araçları çalınan iki kişinin şikayeti olması üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalınan araçların Kocaeli'de iki şahsa satıldığını tespit etmişlerdi. Yapılan soruşturma sonrası araçları çalan ve satan 5 kişilik oto hırsızlığı çetesinden Y.E.A. (31), E.K.(30), M.B.(33), ve H.G.'nin (18) yeri tespit edilip gerçekleşen operasyonla yakalanmıştı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Y.E.A., E.K, M.B. ve H.G. hakim karşısına çıktı. Çıkarıldıkları mahkemede Y.E.A. ve M.B.'nin tutuklanmasına karar verilirken, E.K. ve H.G. serbest bırakıldı.

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