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Otomobil İle Kamyona Çarpan Sürücü Kursu Müdürü Hayatını Kaybetti

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Otomobil İle Kamyona Çarpan Sürücü Kursu Müdürü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel bir sürücü kursunun müdürü, kursunun otomobiliyle bir kamyona çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel bir sürücü kursunun müdürü, kursunun otomobiliyle bir kamyona çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Darıca'da bulunan özel bir sürücü kursu müdürü Suar Değirmenci (54), idaresindeki 34 NN 8096 plakalı kursa ait otomobille, 37 DV 520 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve kamyon sürücüsü tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralanan Suat Değirmenci'ye ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

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