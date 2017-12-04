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Otomobil İle Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

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Otomobil İle Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turan Özdemir Caddesi ile Gazi Caddesinin kesiştiği kavşakta Ökkeş Demirköprü idaresindeki 66 RC 665 plakalı otomobil ile Hüseyin Özbek idaresindeki 02 EH 768 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Musa Kuşoğlu ile traktörde bulunan Elif Nuriye Özbek yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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