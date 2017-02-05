Otomobil Karşı Şeride Geçip Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde virajı alamayan otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde virajı alamayan otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ereğli-Alaplı yolunun tersaneler bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Kurban Durmuş (63) idaresinde 61 VV 060 plakalı otomobil tersaneler bölgesinde virajı alamayınca önce orta refüje, ardından yolun karşı şeridine geçip bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan sürücü ve yanında bulunan eşi Gülşen Durmuş'a ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.