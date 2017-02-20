  • BIST 88.588
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 7 °C

Otomobil Kırmızı Işıkta Duran Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

» »
Otomobil Kırmızı Işıkta Duran Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara D 300 karayolu üzerindeki Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Kula istikametinden Uşak istikametine giden Adem Dinçer (39) idaresindeki 42 KK 358 plakalı kamyon kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada aynı yönde giden Mehmet S. (25) idaresindeki 64 AK 884 plakalı otomobil, yolda duramayarak kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kafasını ön cama çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis, kazayla alakalı inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fetö’den Gözaltına Alınan Eski 2 Savcı Ve Bir Hakim Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:38
  • 97 Yaşındaki Kadının Evi Yandı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:33
  • Nevşehir’de Fetö’dan 1 Öğrenci Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:18
  • Hakkari’de 43 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi20 Şubat 2017 Pazartesi 19:13
  • İstanbul’da 111 Kilogram Patlayıcı Madde Ele Geçirildi20 Şubat 2017 Pazartesi 19:13
  • Bingöl’de 10 Kişi Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:08
  • Motosiklet Kaldırıma Çarpıp Takla Attı: 1 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:03
  • Samsun’da Viyadükte İntihar Girişimi20 Şubat 2017 Pazartesi 19:03
  • Manisa’da Telefon Dolandırıcıları Suçüstü Yakalandı20 Şubat 2017 Pazartesi 18:58
  • Nusaybin’de Bir Terörist Daha Öldürüldü20 Şubat 2017 Pazartesi 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti