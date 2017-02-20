Otomobil Kırmızı Işıkta Duran Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara D 300 karayolu üzerindeki Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Kula istikametinden Uşak istikametine giden Adem Dinçer (39) idaresindeki 42 KK 358 plakalı kamyon kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada aynı yönde giden Mehmet S. (25) idaresindeki 64 AK 884 plakalı otomobil, yolda duramayarak kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kafasını ön cama çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis, kazayla alakalı inceleme başlattı.