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Otomobil Köprülü Kavşaktan Alt Yola Düştü: 2 Yaralı

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Otomobil Köprülü Kavşaktan Alt Yola Düştü: 2 Yaralı
Ankara'da köprülü kavşakta kaldırıma çarpan otomobil, kontrolden çıkarak alt yola düştü.

Ankara'da köprülü kavşakta kaldırıma çarpan otomobil, kontrolden çıkarak alt yola düştü. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bağdat Caddesi üzerinden Karşıyaka istikametinde seyreden 34 AGD 558 plakalı otomobil, Badat Caddesi ile Anadolu Bulvarı'nın kesiştiği köprülü kavşakta sürücüsü M.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle köprülü kavşağın demir bariyerlerini kıran araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola düştü. Anadolu Bulvarı üzerinde yan yatan aracın sürücüsü ile yolcusu M.İ. yaralandı.

Kazaya şahit olan trafikteki diğer sürücüler, araçlarını sağa çekerek yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gimat Alt Geçidi tehlike saçıyor

Aracın düştüğü, alt geçitte son bir yılda meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda vatandaş yaralandı. Söz konusu kavşak, Ankara trafiğinin en tehlikeli yerleri arasında gösteriliyor.

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