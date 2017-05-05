Otomobil Motosiklete Çarptı:2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 C 3638 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola girmeye çalışan 63 E 1467 plakalı motosiklette çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan kişi yaralandı. Yaralalılar vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.