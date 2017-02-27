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Otomobil Öğrenci Servisi İle Çarpıştı: 15 Yaralı

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Otomobil Öğrenci Servisi İle Çarpıştı: 15 Yaralı
Konya'da otomobilin öğrenci servisi ile çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Konya'da otomobilin öğrenci servisi ile çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K. idaresindeki 42 FDN 91 plakalı otomobil, Mehmet Ali K. yönetimindeki 42 C 0525 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada, çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü sürüklendi ve devrildi. Kazada, servis minibüsü sürücüsü ile araçta bulunan 14 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya gören ve kaza sonrası yaşananları cep telefonu ile kaydeden bir öğrenci ise, "Otobüsten indim. Eve giderken otomobil sürekli kaydırarak gidiyordu. Minibüse vurdu, minibüs çapraz bir şekilde giderek devrildi. Bir öğrencinin kolu sıkışmıştı, onu kurtarmaya çalıştılar. Kızı kurtardılar, diğer yaralıları da ambulanslar götürdü" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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