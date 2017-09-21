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Otomobil Orta Refüje Çarptı: 2 Yaralı

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Otomobil Orta Refüje Çarptı: 2 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cafer K., idaresinde ki 26 PS 490 plakalı otomobil henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ilk olarak yolun sağ tarafında bulunan trafik levhasına ardından orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında yolcu olarak oturan eşi Nimet K., (59) yaralandı. Yaralılardan sürücü Cafer K.'ya olay yerinde müdahale edilirken, eşi Nimet Ç., ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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