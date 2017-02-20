Otomobil Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

Adana'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı süratli olduğu belirtilen 01 PP 057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 09 JM 960 plakalı kamyonete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Kubilay Ö. (22), Volkan E. (20) ve Can D.'yi (20) kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Kubilay Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.