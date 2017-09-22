  • BIST 104.123
  • Altın 145,785
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Otomobil Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 5 Yaralı

» »
Otomobil Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 5 Yaralı
Karabük'te kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Karabük Karayolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük yönünde giden Ercan K. (23) idaresindeki 14 GC 964 plakalı otomobil iddiaya göre sağ şeritten sol şeride geçtiği sırada sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Otomobil kaldırma çarparak Özel Medikar Hastanesi önünde park halinde Seyfettin Aydoğdu isimli şahsa ait 78 BP 821 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ilk olarak hastane çalışanlarına ve 112 ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, otomobilde sıkışan bir yaralı ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası çıkarıldı. Kaza sonrası ölümden dönen üniversite öğrencilerinden sürücü ile Mustafa Mercan (20) ve Sezai Ozan (19) Özel Medikar Hastanesine, Tugay Gülşen (20) ve İlhan Kayabaşı (20) ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun’da Ot Yangını Korku Ve Paniğe Sebep Oldu22 Eylül 2017 Cuma 21:08
  • Pastaneciyi Öldüren Kar Maskeli Saldırgan İle Azmettiricisi Yakalandı22 Eylül 2017 Cuma 21:03
  • Belediye Başkanının Ablası Fetö’den Tutuklandı22 Eylül 2017 Cuma 20:48
  • Sivas’ta Ormanlık Alanda Yangın22 Eylül 2017 Cuma 20:48
  • Komşular Arasındaki Kavga Kanlı Bitti22 Eylül 2017 Cuma 20:48
  • Üniversite Öğrencilerini Taciz Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı22 Eylül 2017 Cuma 20:43
  • Ankara’da Hırsızlık Çetesine Operasyon22 Eylül 2017 Cuma 20:33
  • Mardin’de 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi22 Eylül 2017 Cuma 20:28
  • Köpekten Kaçarken Kaza Yaptı: 2 Yaralı22 Eylül 2017 Cuma 19:58
  • Kırşehir’de Taciz İddiasına Tutuklama22 Eylül 2017 Cuma 19:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti