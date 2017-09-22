Otomobil Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 5 Yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Karabük Karayolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük yönünde giden Ercan K. (23) idaresindeki 14 GC 964 plakalı otomobil iddiaya göre sağ şeritten sol şeride geçtiği sırada sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Otomobil kaldırma çarparak Özel Medikar Hastanesi önünde park halinde Seyfettin Aydoğdu isimli şahsa ait 78 BP 821 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ilk olarak hastane çalışanlarına ve 112 ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, otomobilde sıkışan bir yaralı ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası çıkarıldı. Kaza sonrası ölümden dönen üniversite öğrencilerinden sürücü ile Mustafa Mercan (20) ve Sezai Ozan (19) Özel Medikar Hastanesine, Tugay Gülşen (20) ve İlhan Kayabaşı (20) ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.