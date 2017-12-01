  • BIST 103.817
  • Altın 161,687
  • Dolar 3,9395
  • Euro 4,6964
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı

» »
Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan C.B. (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.B. (49) ve H.B. (48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akçakoca’da Trafik Ekiplerinden Sıkı Denetim01 Aralık 2017 Cuma 10:18
  • Polisten Şok Uygulamalar01 Aralık 2017 Cuma 10:18
  • İstanbul’da 62 Deaş’lı Yakalandı01 Aralık 2017 Cuma 10:13
  • Güvenlik Görevlileri Fetö’den Yargılandı01 Aralık 2017 Cuma 10:08
  • Valilik Aracına Eskortluk Eden Motosikletli Polis Kaza Yaptı: 1 Yaralı01 Aralık 2017 Cuma 10:08
  • İzmir’de 38 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Yakalandı01 Aralık 2017 Cuma 09:58
  • Enis Berberoğlu Yeniden Hakim Karşısında01 Aralık 2017 Cuma 09:58
  • Yasak Aşkta Öldürmeye Teşebbüse 10 Yıl Hapis01 Aralık 2017 Cuma 09:58
  • İzmir’de Uyuşturucu Satan Bir Kişi Tutuklandı01 Aralık 2017 Cuma 09:58
  • 4 Gündür Kayıp Olan Adam Evinde Ölü Bulundu01 Aralık 2017 Cuma 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti