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Otomobil Refüje Çıktı: 3 Yaralı

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Otomobil Refüje Çıktı: 3 Yaralı
Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Sait Okay yönetimindeki 23 HK 160 plakalı otomobil refüje çıktı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak isterken kaza yapan otomobil içerisindeki Zeynep Karadağ, çocuk Miraç Karadağa ve sürücü Mehmet Sait Okay yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil Refüje Çıktı: 3 Yaralı

Otomobil Refüje Çıktı: 3 Yaralı

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