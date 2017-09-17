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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole yuvalanması sonucu meydana gelen kazada 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

Samsun'un Bafra İlçesi Bafra Organize Sanayi Bölgesi DSİ Servis Yolu'nda meydana gelen kazada, Bafra istikametine seyir halinde olan Muhsin Y. idaresindeki 55 FH 875 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. 

Kazada otomobil sürücüsü Muhsin Y. ve otomobilde bulunan Halis Y., Fatma Y., Fatma V. , Efe V. ve Nisanur Yüksel yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Ağır yaralanan 2.5 yaşındaki Nisanur Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

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