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Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

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Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karacahalil gölet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yolunda seyir halinde olan M.K. idaresindeki 22 LF 245 plakalı otomobil, virajı alamayınca su kanalına düştü. Dereye düşmenin eşiğinden dönen aracın sürücüsü ile yanında bulunan Y.G. hafif yaralandı. Kazada ağır yaralanan İ.Y. ise Tekirdağ'a sevk edildi.

Araç sürücüsüne, jandarma tarafından ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 2 bin 829 lira para cezası uygulandı.

Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

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