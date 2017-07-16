Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 5 Yaralı

Eskişehir'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Olay, İnönü ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. İnönü-Kütahya karayolunun 6. kilometresinde yol kenarındaki sulama kanalına devrilen İlhan K.'nin kullandığı otomobil içerisindeki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü İlhan K., Ebru K., Münevver K., Fatma S. ve Ramazan S. çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan şahsıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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