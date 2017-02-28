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Otomobil Sulama Kanalına Uçtu, Kaza’da Akıntıya Kapılıp Kayboldu Sanıldı Evinde Çıktı

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Otomobil Sulama Kanalına Uçtu, Kaza’da Akıntıya Kapılıp Kayboldu Sanıldı Evinde Çıktı
Kaza, saat 5.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesinde meydana geldi.

Adana'da bir otomobil sulama kanalına uçtu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 5.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Bayındır yönetiminde 01 HM 624 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini yitiren otomobil, trafik levhalarına çarptıktan sonra takla açarak sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan araç şoförü Bülent Bayındır ve Hanifi Güllü'yü hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'Sulama kanalında kayboldu sanıldı evinde çıktı'

Araç şoförü Bayındır'ın araçta üçüncü bir kişi kuzeni Özer Sönmez'in olduğunu söylemesi üzerine bölgeye itfaiye cankur ekipleri geldi. Cankur ekiplerinin sulama kanalında yarım saatlik yaptığı arama çalışmalarında üçüncü birinin olmadığını tespit etti. Polis ekipleri Özer Sönmez'in, kaza olduktan sonra kaçıp evine gittiğini öğrendi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil Sulama Kanalına Uçtu, Kaza’da Akıntıya Kapılıp Kayboldu Sanıldı Evinde Çıktı

Otomobil Sulama Kanalına Uçtu, Kaza’da Akıntıya Kapılıp Kayboldu Sanıldı Evinde Çıktı

Otomobil Sulama Kanalına Uçtu, Kaza’da Akıntıya Kapılıp Kayboldu Sanıldı Evinde Çıktı

Otomobil Sulama Kanalına Uçtu, Kaza’da Akıntıya Kapılıp Kayboldu Sanıldı Evinde Çıktı

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