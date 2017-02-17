  • BIST 88.830
  • Altın 144,240
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -5 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon 0 °C

Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Hayatını Kaybetti

» »
Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli-Alaşehir yolu Mevlütlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Kenan Kaygısız (61) yönetimindeki 35 CAK 06 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Kaygısız'ı, ihbar üzerine olay yerine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri araçtan çıkardı. Ancak Kaygısız sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Kaygısız'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, jandarma ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Hayatını Kaybetti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana’da Mobilya Fabrikasında Yangın17 Şubat 2017 Cuma 21:58
  • Bartın’da Fetö’den 3 Kişi Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 21:53
  • Sahte İçkiden Hayatını Kaybetti17 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Hastane Otoparkında Silahlı Saldırı İhbarı Polisi Alarma Geçirdi17 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Eşi Boşanma Davası Açınca Kendini Bıçakladı17 Şubat 2017 Cuma 21:08
  • İzmir’deki Pkk Operasyonu17 Şubat 2017 Cuma 20:58
  • Polisle Çatışan Katil Zanlısı Su Kanalında Yakalandı17 Şubat 2017 Cuma 20:58
  • Polisten Kaçan Uyuşturucu Taciri Kaza Yapınca Yakalandı17 Şubat 2017 Cuma 20:48
  • Otomobil Bariyerlere Saplandı: 2 Yaralı17 Şubat 2017 Cuma 20:43
  • Beton Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Ölü17 Şubat 2017 Cuma 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti