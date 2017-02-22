Otomobil Tasarımcısı Malkoç:

Otomobil tasarımında dünya çapında üne kavuşan Erbakan Malkoç, "2017 ikinci yarısı itibariyle dünyaya ciddi ihracatlar yapacağız" dedi.

Otomobil tasarımında dünya çapında üne kavuşan Erbakan Malkoç, "2017 ikinci yarısı itibariyle dünyaya ciddi ihracatlar yapacağız" dedi.

Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu'nun Mete Cengiz Salonu'nda düzenlediği 12'nci Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi'nde öğrencilerle buluşan ünlü bir otomobil tasarım markasının yönetim kurulu başkanı Erbakan Malkoç, "2016 bizim için çok iyiydi. İnşallah 2017 de çok iyi olacak. Çünkü hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Başarı zaten mücadele sanatı. Mazeretlerin arkasına sığınmaya kalkarsak mazeret çok, ki bana göre mazeret yalandır" diye konuştu.

El yapımı dünyanın en iyi otomobillerini yaptıklarını dile getiren Malkoç, "Sanatkarlık ruhu çok üst seviyelerde olmasına rağmen, bunu sanayicilikle birleştirme noktasındayız. Son 4 yılda çok ciddi çalışmalar yaparak el yapımı otomobillere bilgisayar destekli teknolojiler, tasarımlar ekledik. 2017 ikinci yarısı itibari ile dünyaya ciddi anlamda ihracat gerçekleştireceğiz. Katma değeri yüksek üretim yapıp, yüksek döviz getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Herkesin hayal kurduğunu, fakat bu hayallerin gerçeğe dönüşmediğini ifade eden Erbakan Malkoç, "Ben belki de bunu iyi kavradığım için istediğim hedefe ulaşma şansı elde ettim. Çünkü hayalin arkası ne? Onu bilmek lazım. Hayal hedefe dönüşmeli ve yola çıkılmalı. Kimseye takılmadan çok çalışılmalı. Yola çıktığımızda "Bir gün biz dünya markası olacağız, ürettiğimiz ürünleri çok ciddi ülkelere ulaştıracağız. Otomobil dönüşüm konusunda insanlar bizi konuşacak, iz bırakacağız" dediğimizde şüpheyle bakıyorlardı. Bunlar gerçekleşti. Çünkü hayalin arkasındaki şeyleri sıkı tuttuğunuz zaman bunlar geliyor" şeklinde konuştu.