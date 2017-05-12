  • BIST 95.114
  • Altın 140,833
  • Dolar 3,5840
  • Euro 3,8956
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Otomobil Tır’ın Altına Girdi : 1 Ölü, 3 Yaralı

» »
Otomobil Tır’ın Altına Girdi : 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yunus Haylazer yönetimindeki 19 AF 732 plakalı otomobil, benzinlikten çıkan İsak S. (24) yönetimindeki 42 DUM 97 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Meydan gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil yaklaşık 60 metre TIR'ın arkasında sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Haylazer olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan yolcular Banu Haylazer (25), Serdar Yeğen (27) ve 5 aylık Emre Haylazer olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Talihsiz sürücünün cesedi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden güçlükle çıkarılırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Otomobil Tır’ın Altına Girdi : 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil Tır’ın Altına Girdi : 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil Tır’ın Altına Girdi : 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil Tır’ın Altına Girdi : 1 Ölü, 3 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tıra Çarpan Araçtaki 4 Kişilik Aile Yaralı Kurtuldu12 Mayıs 2017 Cuma 00:03
  • Giresun’da 6 Yaşındaki Kız Çamaşır Makinesinde Ölü Bulundu11 Mayıs 2017 Perşembe 23:58
  • Havalandırmadan Düşen Gencin Cesedi 2 Ay Sonra Bulundu11 Mayıs 2017 Perşembe 23:53
  • Cinnet Getiren Kadın Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi11 Mayıs 2017 Perşembe 23:48
  • Malatya’da Kavga: 3 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 23:18
  • Şehit Başsavcı Hakkında Paylaşım Yapan Avukat Fetö’den Gözaltına Alındı11 Mayıs 2017 Perşembe 23:18
  • Çocuklarıyla Dilenen Suriyeli Kadın Gözaltına Alındı11 Mayıs 2017 Perşembe 23:13
  • Hatay’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 22:53
  • Akhisar’da Tren Hemzemin Geçitte Tıra Çarptı11 Mayıs 2017 Perşembe 22:13
  • Otomobilin Kapılarına Zulalanmış 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi11 Mayıs 2017 Perşembe 21:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti