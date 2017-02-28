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Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı

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Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil, tavuk taşıyan tırın altına girdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil, tavuk taşıyan tırın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi eski Karasu yolu kavşağında tavuk yüklü 54 B 6274 plakalı tır ile T.C. idaresindeki 34 GG 6545 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil tırın altına girerken, diğer sürücüler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsünü Yenikent Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobilde kontrol yaparken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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