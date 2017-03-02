Otomobil Ve Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-şubat Döneminde Yüzde 3,8 Azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalarak 82.288 adet olarak...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalarak 82.288 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı" verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalarak 82 bin 288 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı iki aylık dönemde 85 bin 538 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2017 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 5,63 oranında azalarak 60 bin 347 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 63 bin 946 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,62 artarak 21 bin 941 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 21 bin 592 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 46 bin 965 adete geriledi. 52 bin 825 adet olan 2016 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 11,09 oranında daraldı. 2017 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azaldı ve 34 bin 658 adet oldu. Geçen sene 40 bin 588 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Şubat ayına göre yüzde 0,57 arttı ve 12 bin 307 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 12 bin 237 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı Şubat sonunda 2 adet elektrikli ve 34 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Şubat sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,18 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 23 bin 646 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Şubat sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60,21'e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58,05'e yükseldi. 2017 yılı Şubat sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,91'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 50,96 pay alan C (30,753 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 47,55 pay, 28.698 adet) oldu. 2017 yılı Şubat sonu itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 66,46 pay ile Van (14 bin 583 adet), ardından yüzde 12,38 pay ile Kamyonet (2 bin 716 adet), y