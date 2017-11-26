Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'&nde meydana geldi. Adana'dan Karataş yönüne giden Fadıl T. (38) yönetimindeki 01 AD 902 plakalı otomobil, Karataş Bulvarı Gökçeli Mahallesi mevkisine geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çağla'ya (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Çağla için olay yerine ambulans çağrıldı. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çağla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Çağla'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sürücü Fadıl T. gözaltına alındı.