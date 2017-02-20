Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Azize D.'ye, Hasan K., idaresindeki 01 BTD 07 plakalı otomobil çarptı. Kazada Azize D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.